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برلمان لبنان يقرر تقريب موعد الانتخابات إلى 27 مارس

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برلمان لبنان يقرر تقريب موعد الانتخابات إلى 27 مارس برلمان لبنان يقرر تقريب موعد الانتخابات إلى 27 مارس

جي بي سي نيوز :- أقر البرلمان اللبناني، الثلاثاء، على تبكير موعد الانتخابات النيابية في البلاد إلى 27 أذار/ مارس المقبل.

جاء ذلك في جلسة للبرلمان عقدت اليوم الثلاثاء، في "قصر الأونيسكو"، حيث كان من المقرر سابقا عقد الانتخابات في أيار/ مايو 2022.

ولقيَ هذا القرار اعتراضا من رئييس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل بسبب "العواصف في شهر آذار وأيضا بسبب صوم المسيحيين"، وفق ما ذكرته صحيفة النهار اللبنانية.

وأكد باسيل أنّه "سيطعن بقرار تقريب موعد الانتخاب في المجلس الدستوري".

من جهته، أكد رئيس نجيب ميقاتي أنّه سيبذل جهده لإتمام الانتخابات في موعدها وتأمين الأمور اللوجستية.

وتأتي الجلسة البرلمانية، بعد أيام من اشتباكات دامية وصفت بـ"الأخطر منذ سنوات" في منطقة الطيونة، وما تبعها من اتهامات متبادلة بين "حزب الله" و"حركة أمل" الشيعيتين وبين حزب "القوات اللبنانية" المسيحي.

وعقب الأحداث الدامية التي استمرت 5 ساعات، وجّه مسؤولون في "حزب الله" و"حركة أمل" اتهامات لحزب "القوات اللبنانية" بتنفيذ "كمين مسلح" ضد متظاهرين مؤيدين لهم، وهو ما نفته الأخيرة.

عربي21

جي بي سي نيوز

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