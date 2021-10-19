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«السياحة» و«الثقافة» تدرسان تنظيم حدث عالمي في سانت كاترين

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«السياحة» و«الثقافة» تدرسان تنظيم حدث عالمي في سانت كاترين «السياحة» و«الثقافة» تدرسان تنظيم حدث عالمي في سانت كاترين

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استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الثلاثاء، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حيث عقدوا اجتماعا لمناقشة إقامة احتفالية عالمية في مدينة سانت كاترين.

تناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات اللازمة لإقامة احتفالية عالمية مشتركة للترويج السياحي لمصر، لإبراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية لمدينة سانت كاترين، أحد المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، ففيها وادي الراحه وجبل كاترين وجبل موسى ودير سانت كاترين الذي يحتوي علي كنيسة التجلي الأثرية والجامع الفاطمي، وشجرة العليقة المقدسة ومكتبة مخطوطات تعد ثاني أقدم مكتبة في العالم بعد مكتبة الفاتيكان.

وتعد منطقة سانت كاترين أحد المقاصد السياحية المصرية الهامة حيث السياحة الروحانية وسياحة المغامرات وتسلق الجبال.

المصرى اليوم

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