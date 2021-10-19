«خالفت إجراءات كورونا».. ضبط 953 حالة إشغال مقاهي وغلق 46 محلا بالإسكندرية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، حيث نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق 46 محلا مخالفا، و5 مقاهي والتحفظ على 953 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 732 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ238 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من إنتشار جائحة كورونا، مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

خالفت إجراءات كورونا .. ضبط 953 حالة إشغال مقاهي وتحرير 732 محضر وغلق 46 محل وتحصيل 238 ألف جنيه غرامات فورية (صور)

خالفت إجراءات كورونا .. ضبط 953 حالة إشغال مقاهي وتحرير 732 محضر وغلق 46 محل وتحصيل 238 ألف جنيه غرامات فورية (صور)

خالفت إجراءات كورونا .. ضبط 953 حالة إشغال مقاهي وتحرير 732 محضر وغلق 46 محل وتحصيل 238 ألف جنيه غرامات فورية (صور)

خالفت إجراءات كورونا .. ضبط 953 حالة إشغال مقاهي وتحرير 732 محضر وغلق 46 محل وتحصيل 238 ألف جنيه غرامات فورية (صور)

خالفت إجراءات كورونا .. ضبط 953 حالة إشغال مقاهي وتحرير 732 محضر وغلق 46 محل وتحصيل 238 ألف جنيه غرامات فورية (صور)

خالفت إجراءات كورونا .. ضبط 953 حالة إشغال مقاهي وتحرير 732 محضر وغلق 46 محل وتحصيل 238 ألف جنيه غرامات فورية (صور)