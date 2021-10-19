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«قومي المرأة» يواصل فعاليات برنامج ريادة الأعمال بمشاركة 22 سيدة إفريقية

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«قومي المرأة» يواصل فعاليات برنامج ريادة الأعمال بمشاركة 22 سيدة إفريقية «قومي المرأة» يواصل فعاليات برنامج ريادة الأعمال بمشاركة 22 سيدة إفريقية

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يواصل المجلس القومى للمرأة فعاليات الدورة التدريبية التي ينفذها بعنوان «برنامج المرأة وريادة الأعمال»، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية خلال الفترة من 17 حتى 21 أكتوبر الجارى بمشاركة 22 سيدة إفريقية من 12 دولة مختلفة.

حيث تم تنظيم زيارة ميدانية اليوم للمتدربات إلى محافظة الفيوم للتعرف على بعض المشروعات الصغيرة التي ينفذها عدد من السيدات بالمحافظة.

وتم زيارة قرية الأعلام المشهورة بصناعة الخوص والفخار ومقابلة أشهر رائدات الأعمال بالمحافظة في مجال صناعة وتصدير المنتجات المصنوعة من الخوص.

وبعدها تم التوجه إلى قرية دسيا المتخصصة في صناعة السجاد اليدوي ومقابلة رئيس جمعية صناعة السجاد اليدوي بالمحافظة.

وفى أثناء الزيارة استعرضت السيدة ليلى طه مقررة فرع المجلس بمحافظة الفيوم وأعضاء فرع المجلس أهم الأنشطة التي يقوم بها المجلس ودوره في مساعدة السيدات الراغبات في البدء في مشروعات صغيرة .

المصرى اليوم

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