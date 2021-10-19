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جازان : محاولة فاشلة لتهريب مخدرات في خزان وقود سيارة

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مكة : ضبط مواطنين عبثا بجهاز ساهر

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض...

f29e798869.jpgمكة المكرمة :الوطن
8a8a6a3ed6.jpg13 ربيع الأول 1443 هـ
وزارة التعليم١

التعليم تكشف سبب تأجيل العودة الحضورية لمن هم أقل من 12 عاما

كشف المتحدث الرسمي للتعليم العام عن تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاما والمقرر في 31 أكتوبر 2021 وذلك إلى حين...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png13 ربيع الأول 1443 هـ

رفع الكفاءة والطاقة التشغيلية للمسجد الحرام

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزية منظومة الخدمات الفنية والتشغيلية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png13 ربيع الأول 1443 هـ

أمر ملكي بترقية وتعيين 30 قاضيا بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم.وأوضح رئيس ديوان...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png13 ربيع الأول 1443 هـ

استمرار تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية الاستمرار بتطبيق التباعد بين المصلين والعمل بالإجراءات الاحترازية وفقاً لتوصية "وقاية" وبيان...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png13 ربيع الأول 1443 هـ

إطفاء جبل العثربان في أبها وأسباب الحريق مجهولة

باشرت فرق الدفاع المدني في مدنية أبها صباح اليوم حريقا كبيرا نشب على مساحات متفاوتة من جبل العثربان المجاور لسد أبها من الجهة...

icon-byline.pngأبها : سلمان عسكر
icon-clock.png13 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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