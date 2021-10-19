جازان : محاولة فاشلة لتهريب مخدرات في خزان وقود سيارة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض...
كشف المتحدث الرسمي للتعليم العام عن تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاما والمقرر في 31 أكتوبر 2021 وذلك إلى حين...
رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزية منظومة الخدمات الفنية والتشغيلية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام...
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم.وأوضح رئيس ديوان...
أكدت وزارة الشؤون الإسلامية الاستمرار بتطبيق التباعد بين المصلين والعمل بالإجراءات الاحترازية وفقاً لتوصية "وقاية" وبيان...
باشرت فرق الدفاع المدني في مدنية أبها صباح اليوم حريقا كبيرا نشب على مساحات متفاوتة من جبل العثربان المجاور لسد أبها من الجهة...