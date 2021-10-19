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الرياض.. دورة تدريبية لتطوير الدور الإداري لمنسوبات "الشؤون الإسلامية "

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تستهدف تعزيز دور المرأة التنموي بمشاركة 52 موظفة

الرياض.. دورة تدريبية لتطوير الدور الإداري لمنسوبات

نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات خلال يومَي الاثنين والثلاثاء الثاني عشر والثالث عشر من شهر ربيع الأول للعام 1443هـ دورة تدريبية لموظفات القسم النسائي في ديوان الوزارة؛ وذلك لرفع كفاءة العمل في الأقسام النسائية التابعة للوزارة، وتنمية وتعزيز دور المرأة الإداري والتنموي.

وتستمر الدورة لمدة أربعة أيام، ويتم خلالها عقد 8 جلسات تدريبية، تستهدف تدريب 52 موظفة، وتأهيل المنسوبات للإلمام بالتطبيقات والبرامج الإنتاجية، وتغطية الجوانب التقنية والإدارية الأساسية والضرورية في بيئة العمل؛ إذ شملت برامج تحرير النصوص والبريد الإلكتروني والمراسلات وإعداد التقارير، إضافة إلى المناقشات الإثرائية في سبل تحسين المهارات الحاسوبية على مختلف برامج سطح المكتب، وتصفح مواقع الشبكة، ووصولاً إلى الإجراءات الأمنية والسيبرانية التي تحتم على الموظف الإلمام بها لحماية المعلومات والبيانات من أية مشاكل أمنية أو سيبرانية محتملة، وزيادة الوعي التقني بأهميتها وسريتها.

يُشار إلى أن هذه الدورة تندرج ضمن خطط الوزارة لنشر الوعي التقني لدى جميع العاملين في الوزارة، وزيادة كفاءة الإنتاج، وتحسين بيئة العمل، كما تُعتبر عنصرًا مساهمًا في تحقيق أهدافها المطلوبة تماشيًا مع رؤية 2030 لتطوير الكفاءات البشرية ورأس المال البشري، بما ينعكس إيجابيًّا على الأداء العام للموظفين.

الرياض.. دورة تدريبية لتطوير الدور الإداري لمنسوبات

الرياض.. دورة تدريبية لتطوير الدور الإداري لمنسوبات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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