أخبار عاجلة

(ITFC) تنظم الاجتماع الأول لإدارة برنامج "الافتياس 2.0" بالبنك الإسلامي بجدة .. غدًا -
"آل الشيخ": "طلبي إذا زرتم منطقة (الرياض ونتروندرلاند) وانبسطتم تدعون لمولاي -حفظه الله- وسمو سيدي ولي العهد" -
ضبط صاحب مستودع ينقل الغاز من الأنابيب المنزلية إلى التجارية للاستفادة بفارق السعر -
وفد الايفاد يشيد بمشروع الهيدروبونك بمركز مطوبس -
رئيس المحكمة الدستورية العليا يوضح أهمية إلغاء مد العمل بحالة الطوارئ -
وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي -
محمد هنيدي يوجه نداء عاجلا إلى مواطني السعودية -
تعاون بين «أكسبولينك» و«التجارى الدولى» لدعم التصدير لإفريقيا -
«التعاون الدولى»: التغيرات المناخية تهدد المياه دوليًا ولابد من حلول تمويلية -
مصادر عائلية: اعتقال صديق الصادق المهدي القيادي بحزب الأمة السوداني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"النيابة العامة": حقوق المؤلف تحظى بحماية جزائية مقرّرة وحق استئثاري وحصري له ولخلفه العام

Print
"النيابة العامة": حقوق المؤلف تحظى بحماية جزائية مقرّرة وحق استئثاري وحصري له ولخلفه العام "النيابة العامة": حقوق المؤلف تحظى بحماية جزائية مقرّرة وحق استئثاري وحصري له ولخلفه العام
تعزيزاً للإبداع الفكري وتنمية لروافد المعرفة وتشجيعاً على رفعة الابتكار ونهضة التميز العلمي

قالت النيابة العامة إن حقوق المؤلف تحظى بحماية جزائية مقرّرة، وحق استئثاري وحصري للمؤلف وخلفه العام من بعده، بما يعزّز جانب الإبداع الفكري وينمي ازدهار روافد المعرفة، ويشجع على رفعة الابتكار ونهضة التميز العلمي.

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: إن المُصنف هو أي عمل أدبي أو علمي أو فني، والمُصنف المشترك هو المصنف الذي يشترك في وضعه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، سواء أمكن فصل إسهام كل منهم في العمل أم لم يمكن ذلك.

وتابعت: "المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته أو باسمه ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة".

وأردفت: "المصنف السمعي، أي تثبيت سمعي لأداء أو صوت معين مهما كانت طريقة التثبيت، والمصنف السمعي البصري أي مصنف معد للسمع والنظر في آن واحد، يتكون من مجموعة من الصور المترابطة والمصحوبة بأصوات والمسجلة على دعامة ملائمة ويعرض بواسطة أجهزة مناسبة".

وأوضحت النيابة العامة أن المصنف المشتق هو كل مصنف يوضع استناداً إلى مصنف آخر سابق له.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
(ITFC) تنظم الاجتماع الأول لإدارة برنامج "الافتياس 2.0" بالبنك الإسلامي بجدة .. غدًا

(ITFC) تنظم الاجتماع الأول لإدارة برنامج "الافتياس 2.0" بالبنك الإسلامي بجدة .. غدًا

"آل الشيخ": "طلبي إذا زرتم منطقة (الرياض ونتروندرلاند) وانبسطتم تدعون لمولاي -حفظه الله- وسمو سيدي ولي العهد"

"آل الشيخ": "طلبي إذا زرتم منطقة (الرياض ونتروندرلاند) وانبسطتم تدعون لمولاي -حفظه الله- وسمو سيدي ولي العهد"

لحظات مُرعبة عاشها الركاب.. انفجار إطارات طائرة مصرية في المدينة المنورة

لحظات مُرعبة عاشها الركاب.. انفجار إطارات طائرة مصرية في المدينة المنورة

الانضباط تخاطب الطائي : احتجاجكم تجاه لاعب الأهلي "النقاز" مرفوض

الانضباط تخاطب الطائي : احتجاجكم تجاه لاعب الأهلي "النقاز" مرفوض