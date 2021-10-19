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بدأ بكلمة تحفيزية .. "فلادان" يقود أول تدريب للاتفاق .. ويفتح ملف النصر

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بدأ بكلمة تحفيزية .. "فلادان" يقود أول تدريب للاتفاق .. ويفتح ملف النصر بدأ بكلمة تحفيزية .. "فلادان" يقود أول تدريب للاتفاق .. ويفتح ملف النصر

بدأ بكلمة تحفيزية ..

قاد الصربي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فلادان ميلويفيتش أولى الحصص التدريبية مع الفريق مساء اليوم الثلاثاء على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وكان التدريب ابتدأ بكلمة تحفيزية من فلادان عرف من خلالها على جهازه الفني المعاون الجديد، وأثنى على الأسماء الموجودة في الفريق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى عمل مضاعف وتكاتف من الجميع لكي يعود الفريق إلى موقعه الطبيعي، ثم رحب الفريق بلاعب الوسط ماجد النجراني العائد من الإصابة من خلال الممر الترحيبي.

واشتمل التدريب بعد الإحماء على تمارين لياقية عبر عدة محطات، ثم تركز التدريب على الجانب الفني من خلال تطبيق اللاعبين عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

يُذكر أن الاتفاق يستعد لمواجهة مضيفه النصر مساء، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ9 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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