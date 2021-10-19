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هجوم متعدد المحاور للجيش اليمني على الحوثيين في مأرب

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هجوم متعدد المحاور للجيش اليمني على الحوثيين في مأرب هجوم متعدد المحاور للجيش اليمني على الحوثيين في مأرب
سقوط قتلى ومصابين للمليشيا وأسر آخرين

هجوم متعدد المحاور للجيش اليمني على الحوثيين في مأرب

شنت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الثلاثاء)، هجوماً عنيفاً ضد مليشيا الحوثي الإيرانية في عدّة محاور جنوب محافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري بأن الهجوم أسفر عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح وأسير، إضافة إلى خسائر في العتاد منها تدمير 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات وذخائر بقصف مدفعي للجيش، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة شملت تدمير عربة "بي إم بي" وأطقم بما عليها من عتاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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