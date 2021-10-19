«قومى المرأة» يشارك فى احتفالية تكريم القاضيات بمجلس الدولة

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شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الثلاثاء، في احتفالية تكريم القاضيات بمجلس الدولة بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

وقالت مرسي: أاشعر ببالغ السعادة بالتواجد مع قامتين عظيمتين من قامات تحقيق العدالة في مصر في حفل ينظمه مجلس الدولة لتكريم القاضيات، وذلك يعد تأكيداً على أن المرأة المصرية اصبح لها مكان ومكانة كبيرة داخل جميع الهيئات القضائية المصرية»، مثمنة أهمية هذة اللحظة والتى تعتبر أهم اللحظات التاريخية في تاريخ نضال المرأة المصرية بعد 72 عاما تدخل اليوم مجلس الدولة، حيث شهد صباح اليوم حلف اليمين الدستورية لـ98 عضوة في وظائف نائبات ومندوبات ومستشارات بمجلس الدولة.

وتقدمت مرسي بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى وإرادته السياسية الحكيمة المنصفة للمرأة، ولإهدائه المرأة المصرية عصرا ذهبيا حقيقيا يمهد الطريق ويصهر الحواجز الحديدية أمامها.