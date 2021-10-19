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تفاصيل حلف اليمين الدستورية لـ98 قاضية بمجلس الدولة

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تفاصيل حلف اليمين الدستورية لـ98 قاضية بمجلس الدولة تفاصيل حلف اليمين الدستورية لـ98 قاضية بمجلس الدولة

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قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إن اليوم الثلاثاء كان تاريخيا ومضيئا في أيام المرأة المصرية بعد حلف اليمين الدستورية للقاضيات الجديدات بمجلس الدولة.

وأضاف كرسوع، خلال مداخلة مع برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن 98 قاضية تم تعيينهن قاضيات في مجلس الدولة وانضموا رسميا للعمل في مجلس الدولة بقرار من الرئيس عبدالفتاح .

وتابع: «المرأة المصرية قادرة على التحدي والإنجاز ولا بديل عن نجاحها»، مشيرا إلى أن القاضيات الجدد حاصلات على تقديرات امتياز وجيد جدا وكلهن حاصلات على ماجستير في القانون وبعضهن حاصلات على الدكتوراه.

المصرى اليوم

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