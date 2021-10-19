محمد حفظي: عشت 24 ساعة دراما بسبب «ريش»

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قال محمد حفظي، منتج فيلم «ريش» ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه عاش وقتا صعبا على مدار الساعات الماضية، بعد اتهام فيلمه بالإساءة لمصر.

وأضاف حفظي، خلال افتتاح عرض فيلم «أميرة» بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، قائلا: «عشت 24 ساعة دراما.. ربنا يستر وتتبسطوا من فيلم أميرة أيضا».

فيلم «ريش» هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، واشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة.

هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاس.

يشارك في بطولة فيلم «ريش» كل من دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبدالهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبدالملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية.