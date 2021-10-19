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موسيماني ينهي الجدل حول مستقبله مع الأهلي ويهاجم وكيل لاعبين

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موسيماني ينهي الجدل حول مستقبله مع الأهلي ويهاجم وكيل لاعبين موسيماني ينهي الجدل حول مستقبله مع الأهلي ويهاجم وكيل لاعبين

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عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن استيائه من شخص يدعى حازم الحديدي، الذي يتحدث باسمه في وسائل الإعلام، ويدعي أنه وكيل أعماله.

وأضاف أن الحديدي ليس وكيله ولا يرتبط معه بأي علاقة من أي نوع، ولم يمنحه حق الحديث باسمه، بل ولم يلتق به إلا مرة واحدة عند استضافته بإحدى القنوات بدعوى أنه كان مسئولًا عن إنتاج الحلقة، وبالتالي فإن ما جاء على لسان حازم الحديدي بخصوصه «أي موسيماني» هو غير مسئول عنه، ولا يعلم عنه شيئًا، ولا يدري لماذا يفعل كل هذا، وأنه سيقوم بإبلاغ إدارة النادي لاتخاذ الإجراءات لإيقاف هذا الشخص، وكلامه عن علاقته التعاقدية بالنادي.

وقال إن الأمور مع الأهلي لم تعد في حاجة إلى كلام، وما تم الاتفاق عليه مع الإدارة بموافقة الطرفين تم الإعلان عنه لوسائل الإعلام بشكل رسمي وبكل وضوح، ولا يوجد أي جديد للحديث عنه، والعلاقة بيننا مستمرة بكل الحب والتعاون والثقة المتبادلة، وأن الهدف واحد وهو مصلحة الفريق، وتركيزه حاليًّا مع لاعبيه وجهازه المعاون على إحراز الانتصارات والبطولات وإسعاد جماهير الأهلي، لا سيما في ظل الدعم والمساندة اللذين يلقاهما من إدارة النادي وكل المحبين للأهلي.

المصرى اليوم

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