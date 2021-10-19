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رسمياً.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة صلاح محسن ومدة غيابه

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رسمياً.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة صلاح محسن ومدة غيابه رسمياً.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة صلاح محسن ومدة غيابه

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كشف مسؤولو النادي الأهلي اليوم الثلاثاء بشكل رسمي عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مهاجم الفريق صلاح محسن والفترة التي سيغيبها عن الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام.

واستانف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة.

وتحدث الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة صلاح محسن مهاجم الفريق ومدة غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق وبرنامجه التأهيلي.

وقال أبوعبلة: «الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها صلاح محسن أثبتت إصابته ببداية شرخ إجهادي في مشطية القدم».

وأضاف أبوعبلة أن صلاح محسن سوف يغيب عن المشاركة في التدريبات والمباريات مدة تصل إلى ٣ أسابيع، يعود بعدها للمشاركة في المران الجماعي بشكل طبيعي.

وأوضح طبيب الفريق أن صلاح محسن بدأ في تنفيذ تدريبات محددة للعلاج الطبيعي في «الجيم» ضمن المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي.

وغاب صلاح محسن عن رحلة الفريق الأخيرة إلى النيجر حيث اشتكى من إصابة في وجه القدم، قبل أن يجري الفحوصات الطبية اللازمة.

وكان الأهلي قد عاد فجر الأحد الماضي من النيجر عقب مواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل الايجابي ١-١ بين الفريقين

المصرى اليوم

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