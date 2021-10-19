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مترو الأنفاق : تسجيل وتطعيم عدد ١٨٩٩ عامل بالخطين الاول والثاني

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مترو الأنفاق : تسجيل وتطعيم عدد ١٨٩٩ عامل بالخطين الاول والثاني مترو الأنفاق : تسجيل وتطعيم عدد ١٨٩٩ عامل بالخطين الاول والثاني

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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تسجيل وتطعيم جميع العاملين بالشركة بالخطين الأول والثاني داخل المباني الإدارية وجميع المحطات وورش الصيانة من خلال حملة التطعيم بمحطة الدمرداش بالخط الأول ومحطة السادات بالخط الأول والثاني، حيث تولت الحملة اليوم الثلاثاء بتسجيل وتطعيم 233 موظفًا وموظفة بالشركة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة القليوبية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، حضرت حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل المباني الإدارية والمحطات وورش الصيانة بدءًا من تاريخ 13 سبتمبر 2021 ومستمرة حتى الآن، حيث قامت بتسجيل وتطعيم 1899 موظفا وموظفة بالشركة حتى الآن.

وقال احمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمى لشركة المترو، إنه بناء على تعليمات المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة الشركة وبالتنسيق مع الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، بالاستمرار في العمل على تسجيل وتطعيم جميع العاملين بالمحطات وورش الصيانة بالخطين الأول والثاني على مدار الأيام القادمة لحين الإنتهاء من تلقى جميع العاملين لقاحات .

المصرى اليوم

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