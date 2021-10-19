كهربا يغيب عن مران الأهلي.. تعرف على السبب

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غاب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق إن محمود كهربا تعرض لنزلة برد، وفضل الجهاز الفني عدم مشاركته في التدريبات اليوم حرصًا على سلامته.

ويخضع كهربا لفحص طبي غدًا الأربعاء قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي، للتأكد من سلامته قبل المشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية وفنية متنوعة مع بداية المران الجماعي، فضلًا عن قيادة بيتسو موسيماني اللاعبين في فقرات بدنية داخل الجيم قبل انطلاق التدريبات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام.

وكان الأهلي قد عاد فجر الأحد الماضي من النيجر عقب مواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي ١-١ بين الفريقين.