اسبانيا ترفع قيود السفر عن البحرين وتضيفها لـ «القائمة الآمنة»

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تبدأ اسبانيا بإستقبال السياح القادمين من مملكة البحرين والإمارات من يوم الإثنين المقبل .

وأكدت بأنها ستسهّل من قيود السفر المفروضة على السياح من البحرين والإمارات بحسب ما نقلته صحيفة «ذا ناشيونال».

وأضافت الصحيفة أن اسبانيا ستبدأ بإستقبال المسافرين الغير المطعمين القادمين من مملكة البحرين والإمارات بعد أن تم إضافة كلتا الدولتين للـ«القائمة الآمنة» التي تعتمدها اسبانيا،في حين أن اسبانيا بدأت بإستقبال السياح المطعمين منذ يوليو الماضي بعد أن الغت الإغلاق في البلاد.

وفي نفس السياق،قال دانيال روسادو مدير المكتب السياحي الإسباني في دول مجلس التعاون الخليجي «أنها أخبار رائعة خاصة لدول مجلس التعاون بعد ان رأينا زيادة كبيرة في أعداد القادمين إلى أسبانيا من هذه الدول في الأشهر الماضية».

وأضاف «أننا نرحب بأيدي مفتوحة بالقادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن سارعت اسبانيا لإحتواء جائحة كورونا،وأن خطوة رفع القيود عن المسافرين ستسهم بشكل كبير في زيادة أعداد السياح القادمين إلى أسبانيا».

يذكر أنه برفع قيود السفر عن مملكة البحرين والإمارات،فأن القادمين من هاتين الدولتين لن يحتاجوا لتقديم أي نتيجة فحص «PCR» أو شهادة تطعيم كورونا،بعد أن شهدت كلتا الدولتين إنخفاض كبير في إصابات كورونا اليومية وتطعيم أغلب السكان.