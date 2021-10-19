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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، واللواء سمير فرج احد أبطال حرب اكتوبر، لقاء حواري مع الشباب المصري بمحافظة سوهاج تحت عنوان «مفهوم الوعي»، بقاعة المؤتمرات بجامعة بني سويف.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرصه لإقامة مثل هذه الندوات الحوارية والتي تعمل على رفع الوعي لدي الشباب، مؤكداً أن للدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر، تولي اهتماماً كبيراً برفع الوعي دي الشباب، وتعمل وزارة الشباب والرياضة من خلال مثل هذه الندوات المختلفة على إيضاح المفاهيم المغلوطة والحد من الشائعات بالإضافة إلى تدريب الشباب لكيفية التعامل معها ومنعها من الإنتشار حتي لا تؤثر على المجتمع بالسلب.

واضاف صبحي، أن تواجد ممثلين للأزهر والكنيسة معا في هذه الندوة هو الأمر الذي يعكس مدي اهميتها واهتمام الجميع برفع الوعي وإيضاح الافكار المغلوطة لدي الشباب.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بأن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالشباب، وتقدم بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الجهد الكبير المبذول من اجل تنفيذ العديد من الفعاليات للشباب بالإضافة إلى العمل على تمكين الشباب، حيث تعمل وزارة الشباب والرياضة على توفير العديد من الانشطة والفعاليات لصالح الشباب والنهوض بهم فكرياً واجتماعياً وصحياً.

فيما أعرب اللواء سمير فرج عن سعادته بالحضور والمناقشة مع الشباب، مؤكدا أن مصر تطورت بشكل ملحوظ في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعياً كل الشباب للفخر بما يحدث في مصر الآن من تطور كبير ونهضة شاملة.

وفي كلمته تقدم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف في كلمته، بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد المحافظ وجميع السادة الحضور على اقامة هذه الندوة الهامة في حرم الجامعة، مؤكداً انه لم يتوان عن تقديم كل الدعم من أجل استضافة مثل هذه الندوات التوعوية الهامة للشباب والتي توضح الكثير من الأمور الهامة، وذلك في إطار التنسيق التام بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة بني سويف.

حضر الندوة القس ارمياء عبده والقس دوماديوس عاطف ممثلين عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الدكتور حسن الصغير امين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدكتور خالد عمران أمين الفتوي ومدير عام المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية، الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، الأستاذ مصطفي إبراهيم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة ببني سويف ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

بدأ اللقاء بكلمات من السادة ممثلي الكيانات الشبابية مثل «درع التسامح صعيد بلا ثأر»، «اتحاد شباب سوهاج»، «ممثل عن شباب أسيوط»، «حملة اسمعونا بجنوب الصعيد»، بالاضافة إلى العديد من الكيانات الشبابية الأخري.

أعقبها لقاء حواري بين السيد وزير الشباب والرياضة والسيد محافظ بني سويف والسادة الضيوف مع شباب بني سويف والتي تم فيها مناقشة الوعي لدي الشباب وتوضيح المفاهيم المغلوطة وكيفية اكتشاف الشائعات والحد منها بالإضافة إلى كيفية التعامل معها.

وعلى هامش اللقاء تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ بني سويف ورئيس جامعة بني سويف، معرض للسلع اليدوية والذي يقام في جامعة بني سويف من ابناء الجامعة الذي نفذوا المعروضات، وبتدريب من وزارة الشباب والرياضة.

كما شاهد وزير الشباب والرياضة بعد انتهاء اللقاء جانب من عزف اوركسترا وزارة الشباب والرياضة.