الاتحاد السكندري يستعد لسموحة بالفوز على شبابه بخماسية

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على فريق الشباب بالنادي مواليد 2001، بخماسية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد الاسكندرية، في اطار استعدادات الفريق السكندري لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز أهداف الاتحاد كل من المدافع الجامايكى دايمون لوى والغاني ومورو ساليفو والانجولي مابولولو، وكريم الديب وأحمد حجى.

وحرص حسام حسن، خلال الفترة الماضية على إقامة عدد من المباريات الودية مع اندية القسم الثاني، من أجل تجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وزيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد الذي تعاقد معهم النادي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، مع اللاعبين القدامى.

ويستعد زعيم الثغر لخوض مباراة سموحة، المقرر لها الاثنين المقبل، على ستاد الاسكندرية، في الجولة الأولى للدوري.