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الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة الحرس الوطني

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الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة الحرس الوطني الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة الحرس الوطني

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني التي تقام يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث عن مباراة العودة أمام بطل النيجر تحدث خلالها المدرب الجنوب إفريقي عن نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس من خلال دراسته مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأكد الجهاز الفني ضرورة حسم تأهل الفريق من القاهرة، بعد انتهاء مباراة الذهاب أمام الحرس الوطني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبعد ذلك خاض الفريق تدريبات في الجيم لمدة ساعة، ضمن البرنامج الذي يقوم الجهاز الفني بتنفيذه لتجهيز جميع اللاعبين.

وركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة، حيث أجرى تقسيمة في منتصف الملعب، ثم تقسيمة أخرى بطول الملعب لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

المصرى اليوم

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