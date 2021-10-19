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الخشت: فوز جامعة القاهرة بـ3 جوائز ضمن مسابقة للتميز الحكومي

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الخشت: فوز جامعة القاهرة بـ3 جوائز ضمن مسابقة مصر للتميز الحكومي الخشت: فوز جامعة القاهرة بـ3 جوائز ضمن مسابقة للتميز الحكومي

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فوز الجامعة في الدورة الثانية لـ«جائزة للتميز الحكومي» بـ3 جوائز، حيث فازت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالمركز الثاني في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة «فئة الكليات»، وفازت كلية الهندسة بالمركز الثالث في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة «فئة الكليات» على مستوى الجمهورية حيث تقدم لهذه الجائزة 454 مؤسسة، كما فاز بهاء سمير نوفل كلية الآثار جامعة القاهرة بالمركز الأول في جائزة الموظف المثالي على مستوى الجمهورية.

كانت جامعة القاهرة فازت في الدورة الأولى بجائزتين لأفضل كلية من 3 جوائز على مستوى كليات مصر من كل التخصصات وذلك بحصول كلية الصيدلة على المركز الأول وحصول كلية الطب على المركز الثاني.

وعقب فعاليات حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، والتي أقيمت منذ قليل بقصر القبة الرئاسي، تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعددًا من الوزراء والمسؤولين، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة شهدت خلال الـ 4 سنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية، بما يدعم مشاركتها ومشاركة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين في شتى المسابقات ويرفع قدراتهم التنافسية، ويساهم في تطور الدولة المصرية وسعيها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى المعدلات المرتفعة التي حققتها الجامعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها وفقًا للتقرير السنوي 2020 الصادر من مجلس الوزراء حول منظومة الشكاوى الحكومية والذي تم الإشادة فيه بتعامل الجامعة مع شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تعمل طوال الوقت على إيجاد حلول جذرية لأي من المشكلات التي ترد إليها لضمان عدم تكرارها مستقبلًا تأكيدًا على سياسة الجامعة في التعامل بجدية مع كافة الشكاوى الواردة إليها.

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي هي جائزة وطنية برعاية الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تحقيق تنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة من خلال تحقيق خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتعزيز التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مباديء وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة مما ينعكس أثره على المواطن للارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

المصرى اليوم

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