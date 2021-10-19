رئيس الوزراء: لا إصلاح اقتصاديًا بدون نظام إداري كفء

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بعد نجاح الدورة الثانية من جائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الثانية، يتم العمل على استحداث فئات جديدة للدورة الثالثة من الجائزة تشمل مكاتب الأحوال المدنية ووحدات المرور، واستحداث فئات جديدة في التعليم والصحة.

وأضاف مصطفى مدبولي في كلمته في حفل إعلان نتائج جائزة مصر للتميز الحكومي:«أشكر وزيرة التخطيط وفريق العمل من الجانب المصري والإماراتي على الجهد والتنظيم الرائع وأؤكد أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي دون اصلاح اداري وكلاهما طرف معادلة التنمية الشاملة.

وتابع مصطفى مدبولي:«اتوجه بخالص التهنئة للفائزين ونتطلع أن نلقي العام المقبل مع نخبة من الكوادر المتميزة التي تمثل عنصرًا فاعلا للوصول إلى جهاز إداري كفء متميز.

وذكر أن مصر تسير في المسار الصحيح نحو الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي وأوصينا العام الماضي بأن تصبح جائزة التميز الحكومي جائزة إلزامية.

وقام مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بمشاركة وزيرة التخطيط هالة السعيد بتكريم عددا من الموظفين الحكوميين بمختلف الوزراء، خلال حفل إعلان نتائج جائزة مصر للتميز الحكومي.