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زاهي حواس يعلن موقفه من الترشح في انتخابات الأهلي

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زاهي حواس يعلن موقفه من الترشح في انتخابات الأهلي زاهي حواس يعلن موقفه من الترشح في انتخابات الأهلي

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أكد زاهي حواس، وزير الثقافة الأسبق، أن يتمنى التوفيق للنادي الأهلي في جميع الأوقات.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر «حضرة المواطن» «بخصوص الترشح لانتخابات الأهلي، فليس لدي وقت للتواجد خلال الفترة القادمة، والأهلي بيجري في دمي».

وزاد :«مستاء للغاية على مستوى الأهلي خلال الفترة الماضية وليس هناك أي روح داخل الفريق مع المدرب الحالي بيتسو موسيماني، وهو مدرب محترم ولكن لا يصلح لتدريب النادي الأهلي.

وواصل : «آخر مباراة للأهلي أمام الحرس الوطني، كان شكل الأهلي مثل مراكز الشباب، والفريق يحتاج مدرب على مستوى عالي، ولو لعبنا بهذا الأداء، سوف نتعرض للخسارة».

وأكمل : «محمود الخطيب يستحق التواجد على مقعد رئاسة الأهلي من جديد، وهو يستحق هذا الأمر، ولابد أن يكون هناك تدعيم لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي».

واختتم : «لم أفكر مطلقا في الترشح لانتخابات الأهلي، ومشفق تماما على من يتولى منصب الإدارة في الأهلي، وتركيزي فقط على عملي بالآثار، ولو موسيماني مستمر مع الأهلي خلال الفترة القادمة، لن يحصل الفريق على البطولات».

المصرى اليوم

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