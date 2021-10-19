أخبار جيدة بشأن حسين الشحات قبل مباراة الأهلي وبطل النيجر

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كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أن حسين الشحات لاعب الفريق شارك في جزء كبير من المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وسيشارك في المران كاملًا في غضون الـ٤٨ ساعة المقبلة، ويكون تحت تصرف الجهاز الفني.

وأكد رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أن حالة الشحات مطمئنة للغاية، خاصة بعد مشاركته التدريجية اليوم في مران الفريق، حيث لم تصدر عنه أي شكوى عقب المران.

وأوضح أبو عبلة أن الشحات سيشارك في المران كاملًا خلال ٤٨ ساعة، ليصبح جاهزًا من الناحية الطبية وتحت تصرف الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وكان الشحات قد تعرض لإصابة بشد في العضلة الضامة، أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية وغاب عن رحلة الفريق الأخيرة إلى النيجر، التي خاض خلالها الفريق مباراة الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.