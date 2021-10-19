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الجونة يجدد عقد محمد نجيب

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الجونة يجدد عقد محمد نجيب الجونة يجدد عقد محمد نجيب

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أعلن نادي الجونة، عن تجديد التعاقد مع محمد نجيب، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

وجدد نادي الجونة، عقد محمد نجيب، لمدة موسم لينتهي في صيف 2022.

وجاء تجديد عقد اللاعب صاحب ال38 عامًا، بناءً على طلب رضا شحاتة، المدير الفني، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع الفريق في الموسم الماضي، فضلا عن الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها.

يذكر أن الجونة يستعد لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على خالد بشارة، في الجولة الأولى للدوري.

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