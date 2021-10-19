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سمية الخشاب تظهر بفستان فضي في اليوم السادس لمهرجان الجونة

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سمية الخشاب تظهر بفستان فضي في اليوم السادس لمهرجان الجونة سمية الخشاب تظهر بفستان فضي في اليوم السادس لمهرجان الجونة

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تحرص الفنانة سمية الخشاب، على حضور فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حيث ظهرت بإطلالة مختلفة على «الريد كاربت» خلال حضورها العرض الخاص لفيلم «أمير» للمخرج محمد دياب.

وظهرت الخشاب مرتدية فستان لونه فضي، حيث كانت تحاول الإمساك بذيل الفستان على «الريد كاربت» لتصويره من قبل الصحفيين والذي رفض الاستقرار بسبب الهواء.

كانت سمية الخشاب أوضحت في تصريحات لها أنها تقوم بنشر الطاقة الإيجابية بين متابعيها وجمهورها خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي عبر تلك الفيديوهات لرقصها على الريد كاربت.

وتفاعل متابعو «سمية» عبر فيديوهاتها الراقصة، وأعادوا نشر تلك الفيديوهات،وصور من إطلالتها الأولى في حفل الافتتاح، لتعلق على سؤال لمتابع لها :«هي دي سمية؟»، فأجبت: «اه بس متكردشة».

ونشرت «سمية» جديد لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، ظهرت خلاله من أحد فعاليات الجونة، وهي ترقص خلال الحفل وتتفاعل على أنغام الموسيقى، حيث ارتدت فستانها باللون الفوسفوري.

كانت سمية الخشاب قد علقت على فيديو راقص لها على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي الدولي خلال حفل افتتاح المهرجان: «الرقص على الريد كاربت حاجة تانية».

المصرى اليوم

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