مسؤول بصندوق النقد الدولي يأمل ببدء مفاوضات مع لبنان قبل العام الجديد

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قال مدير تنفيذي بصندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه يأمل بأن يكون بالإمكان بدء مفاوضات بشأن برنامج مع لبنان قبل العام الجديد لمحاولة انتشال اقتصاد البلد من أزمة خانقة.

ويعتبر الكثيرون برنامج صندوق النقد الطريق الوحيد أمام لبنان للحصول على مساعدات مالية أجنبية يحتاجها بشدة للخروج من واحدة من أشد موجات الكساد الاقتصادي في العالم.

وقال محمود محيي الدين في بيان «نأمل أن يؤدي الجهد الذي يبذل اليوم للوصول إلى كل البيانات والمعلومات الكافية لخطاب النوايا الذي سيكون تحت امرة الحكومة ومصرف لبنان،.لكن في البداية يجب توفر كل البيانات المطلوبة.»

جاءت تصريحات محيي الدين في أعقاب اجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء.

وقال إن أي شروط قد يطلبها صندوق النقد «لن تكون أقسى مما نراه في لبنان اليوم».

وأضاف قائلا «أتصور أنه بعد نجاح هذا البرنامج... يمكن إعادة الثقة المطلوبة إلى الاقتصاد ونحن نراهن إيجابا على قدرة الاقتصاد والشعب اللبناني وقدرتهما العالية على التجاوب مع الإشارات الإيجابية إن حدثت».