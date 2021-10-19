أخبار عاجلة

لحظات مُرعبة عاشها الركاب.. انفجار إطارات طائرة مصرية في المدينة المنورة -
الانضباط تخاطب الطائي : احتجاجكم تجاه لاعب الأهلي "النقاز" مرفوض -
وزير الخارجية يناقش العلاقات الإستراتيجية السعودية الأمريكية وسُبل تعزيزها مع "بلينكن" -
المملكة تودع 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني دعمًا للحكومة الباكستانية -
غير ربحية.. وزير التعليم يشهد توقيع 3 اتفاقيات مهمة في الطاقة المتجددة والطهي و"التجزئة" -
بالفيديو.. تطوير 14 مركزًا صحيًّا ليعكس الهوية الجديدة بصحة جازان -
بعد تعرضها لوعكة صحية.. محطات في حياة وزيرة الصحة هالة زايد (بروفايل) -
لم تتأثر بعوامل خارجية.. «البيئة»: جودة الهواء فيما يخص «ثاني أكسيد الكبريت» في الوضع الطبيعى -
رئيس المحكمة الدستورية: الطوارئ كانت تقف عقبة أمام الاستثمارات الأجنبية -
شعراوي يتابع انطلاق جلسات التشاور حول مشروعات التنمية المحلية بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«ما حكم إساءة الرجل لزوجته؟».. «الإفتاء» تجيب

Print
«ما حكم إساءة الرجل لزوجته؟».. «الإفتاء» تجيب «ما حكم إساءة الرجل لزوجته؟».. «الإفتاء» تجيب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«ما حكم إساءة معاملة الزوجة والأولاد؟».. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية الثلاثاء.

وقالت الدار عبر حسابها على «فيسبوك»، مساء الثلاثاء: «ما يصدر من الزوج من إساءة لزوجته، هو أمرٌ غير جائز شرعًا؛ فالإسلام أمر الزوج بإحسان عشرة زوجته، وأخبر سبحانه أن الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة، فقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21]، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حسن معاملتهم لزوجاتهم، فعن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» رواه الترمذي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبر «الإنترنت المظلم».. سقوط شبكة عالمية لتجارة المخدرات والسلاح بكافة أنحاء العالم

عبر «الإنترنت المظلم».. سقوط شبكة عالمية لتجارة المخدرات والسلاح بكافة أنحاء العالم

ضبط صاحب مستودع ينقل الغاز من الأنابيب المنزلية إلى التجارية للاستفادة بفارق السعر

ضبط صاحب مستودع ينقل الغاز من الأنابيب المنزلية إلى التجارية للاستفادة بفارق السعر

وفد الايفاد يشيد بمشروع الهيدروبونك بمركز مطوبس

وفد الايفاد يشيد بمشروع الهيدروبونك بمركز مطوبس

رئيس المحكمة الدستورية العليا يوضح أهمية إلغاء مد العمل بحالة الطوارئ

رئيس المحكمة الدستورية العليا يوضح أهمية إلغاء مد العمل بحالة الطوارئ