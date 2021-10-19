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المحلل الشرعي يتراجع عن تصريحاته: «لم أتزوج 33 مرة.. ووعدوني بأني سأكون نجما لامعا»

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المحلل الشرعي يتراجع عن تصريحاته: «لم أتزوج 33 مرة.. ووعدوني بأني سأكون نجما لامعا» المحلل الشرعي يتراجع عن تصريحاته: «لم أتزوج 33 مرة.. ووعدوني بأني سأكون نجما لامعا»

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كشف محمد الملاح المحلل الشرعي، تفاصيل تصريحاته التليفزيونية بأنه تزوج 33 مرة أثناء عمله كـ«محلل شرعي».

وقال الملاح، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»: «أنا عايز أقول الحقيقة للناس.. أنا لم أتزوج 33 مرة خلال عملي كمحلل شرعي».

وأضاف الملاح: «رفعت دعوى قضائية لتكذيب تصريحاتي التليفزيونية عن وظيفة المحلل الشرعي».

وتابع: «حصلت على وعد بأنني سأكون نجما لامعا بظهوري في التلفزيون للحديث عن هذا الأمر، وأنا أعمل موديل إعلانات في الأساس».

وأكمل: «لن أتحدث في هذا الأمر إلا بوجود المحامي الخاص بي كي لا أقع في أي مساءلة قانونية».

المصرى اليوم

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