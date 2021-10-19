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ضبط 9 أطنان مواد كيماوية منتهية الصلاحية داخل مصنع ببرج العرب (صور)

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ضبط 9 أطنان مواد كيماوية منتهية الصلاحية داخل مصنع ببرج العرب (صور) ضبط 9 أطنان مواد كيماوية منتهية الصلاحية داخل مصنع ببرج العرب (صور)

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شنت إدارة تموين برج العرب في الاسكندرية، برئاسة محمد العدوى مدير الادارة، حملات تموينية بنطاق الادارة، الثلاثاء، أسفرت عن ضبط مواد كيماوية منتهية الصلاحية.

وجاءت الحملات تنفيذا لتعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المصانع لحماية المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر و الغش التجارى و التدليس.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع يقوم بتصنيع المواد اللاصقة ببرج العرب يستخدم مواد كيماوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر وتم ضبط والتحفظ على 27 برميلا سعة الواحد 200 لتر مواد كيماوية منتهية الصلاحية بإجمالي 5400 لتر، و160 شيكارة زنة الواحدة 25 خامات مستوردة بدون مستندات دالة على مشروعية حيازتها بإجمالي كمية 4000 كجم.

وفى سياق متصل، قامت إدارة شرق التموينية لليوم الثانى على التوالى، برئاسة محمد زكريا مدير الادارة، وفريق العمل التابع له بالاشتراك مع حى شرق و الصحة بشن حملات بنطاق الادارة أسفرت عن ضبط 147 كجم لحوم مستوردة بأحد أماكن تجهيز الوجبات لأحد المطاعم الشهيرة بالاسكندرية بمنطقة رمل ثان بها تغير في الخواص الطبيعية بداخلها سائل دموي انفصالي وتم سحب عينات منها بمعرفة الصحة وتم التحفظ على الكميات المضبوطة.

ضبط 9 أطنان مواد كيماوية منتهية الصلاحية داخل مصنع ببرج العرب (صور)
ضبط 9 أطنان مواد كيماوية منتهية الصلاحية داخل مصنع ببرج العرب (صور)
ضبط 9 أطنان مواد كيماوية منتهية الصلاحية داخل مصنع ببرج العرب (صور)
ضبط 9 أطنان مواد كيماوية منتهية الصلاحية داخل مصنع ببرج العرب (صور)
ضبط 9 أطنان مواد كيماوية منتهية الصلاحية داخل مصنع ببرج العرب (صور)

المصرى اليوم

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