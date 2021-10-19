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إزالة 42 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في بيلا

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إزالة 42 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في بيلا إزالة 42 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في بيلا

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تمكنت الحملة المكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في كفر الشيخ بالتنسيق مع قوات الأمن، من إزالة 42 حالة تعدِ على أملاك الدولة خلال الحملة المكبرة التي نفذتها ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد.

وبحسب بيان، الثلاثاء، ترأّس الحملة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، بمشاركة أيمن غالي، ومحمد أمير ضبعون، وعلي أمين، نواب رئيس المدينة، ورئيسا الوحدتين المحليتين بقريتي الكوم الطويل وإبشان، بالاشتراك مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وقال رئيس مركز ومدينة بيلا، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ 42 قرار إزالة منهم 40 قرار تعدِ على منافع الصرف، بإجمالي 8 أفدنة و8 قراريط، و2 قرار تعدِ أملاك دولة تابعين للوحدة المحلية لقرية إبشان على مساحة 170 مترًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس مدينة بيلا، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، وذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ كفر الشيخ، بالتعامل الحاسم مع هذا الملف.

المصرى اليوم

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