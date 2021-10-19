أخبار عاجلة

لحظات مُرعبة عاشها الركاب.. انفجار إطارات طائرة مصرية في المدينة المنورة -
الانضباط تخاطب الطائي : احتجاجكم تجاه لاعب الأهلي "النقاز" مرفوض -
وزير الخارجية يناقش العلاقات الإستراتيجية السعودية الأمريكية وسُبل تعزيزها مع "بلينكن" -
المملكة تودع 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني دعمًا للحكومة الباكستانية -
غير ربحية.. وزير التعليم يشهد توقيع 3 اتفاقيات مهمة في الطاقة المتجددة والطهي و"التجزئة" -
بالفيديو.. تطوير 14 مركزًا صحيًّا ليعكس الهوية الجديدة بصحة جازان -
بعد تعرضها لوعكة صحية.. محطات في حياة وزيرة الصحة هالة زايد (بروفايل) -
لم تتأثر بعوامل خارجية.. «البيئة»: جودة الهواء فيما يخص «ثاني أكسيد الكبريت» في الوضع الطبيعى -
رئيس المحكمة الدستورية: الطوارئ كانت تقف عقبة أمام الاستثمارات الأجنبية -
شعراوي يتابع انطلاق جلسات التشاور حول مشروعات التنمية المحلية بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«التهامي» وحسام حسني وهاني شنودة في احتفالية جامعة حلوان بالمولد النبوي

Print
«التهامي» وحسام حسني وهاني شنودة في احتفالية جامعة حلوان بالمولد النبوي «التهامي» وحسام حسني وهاني شنودة في احتفالية جامعة حلوان بالمولد النبوي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة فعاليات احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، غدا الأربعاء بالحرم الجامعي، وذلك في إطار بداية العام الدراسي الجديد 2022‪ /2021‪ وانطلاق فعاليات الموسم الثقافي للجامعة.

ويشارك في احتفالية المولد النبوي الشريف -بحسب بيان الثلاثاء- كل من المنشد محمود التهامي، والملحن الموسيقار هاني شنودة، والمطرب حسام حسني.

كما يعقد على هامش الاحتفالية ندوة يحاضر فيها الداعية الإسلامي الدكتور «أسامة قابيل» في احتفالية تتضمن تواشيح دينية وعروض موسيقية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبر «الإنترنت المظلم».. سقوط شبكة عالمية لتجارة المخدرات والسلاح بكافة أنحاء العالم

عبر «الإنترنت المظلم».. سقوط شبكة عالمية لتجارة المخدرات والسلاح بكافة أنحاء العالم

ضبط صاحب مستودع ينقل الغاز من الأنابيب المنزلية إلى التجارية للاستفادة بفارق السعر

ضبط صاحب مستودع ينقل الغاز من الأنابيب المنزلية إلى التجارية للاستفادة بفارق السعر

وفد الايفاد يشيد بمشروع الهيدروبونك بمركز مطوبس

وفد الايفاد يشيد بمشروع الهيدروبونك بمركز مطوبس

رئيس المحكمة الدستورية العليا يوضح أهمية إلغاء مد العمل بحالة الطوارئ

رئيس المحكمة الدستورية العليا يوضح أهمية إلغاء مد العمل بحالة الطوارئ