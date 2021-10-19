«التهامي» وحسام حسني وهاني شنودة في احتفالية جامعة حلوان بالمولد النبوي

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تنظم جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة فعاليات احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، غدا الأربعاء بالحرم الجامعي، وذلك في إطار بداية العام الدراسي الجديد 2022‪ /2021‪ وانطلاق فعاليات الموسم الثقافي للجامعة.

ويشارك في احتفالية المولد النبوي الشريف -بحسب بيان الثلاثاء- كل من المنشد محمود التهامي، والملحن الموسيقار هاني شنودة، والمطرب حسام حسني.

كما يعقد على هامش الاحتفالية ندوة يحاضر فيها الداعية الإسلامي الدكتور «أسامة قابيل» في احتفالية تتضمن تواشيح دينية وعروض موسيقية.