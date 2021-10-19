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كشف جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الهزة الأرضية التي شعر بها المصريون صباح اليوم.

وقال القاضي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»: «زلزال اليوم ضرب جزيرة كريت قرب اليونان بقوة 6.2 ريختر وهو زلزال بعيد عن مصر بمسافة تتخطى 300 كم في البحر من الإسكندرية، ولكنه زلزال على عمق 65 كيلو متر وبالتالي شعر به المصريون».

وأضاف القاضي: «نحن نسجل زلازل في مكان حدوث زلزال اليوم بشكل مستمر ولا علاقة له بالقاهرة».

وتابع: «مصر لم تدخل حزام الزلازل.. وتم تسجيل توابع لزلزال اليوم ولكن قوتها ضعيفة ولم يشعر بها أحد».