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«ماذا تفعل عند الإحساس بزلزال؟».. «البحوث الفلكية» توجه نصائح للمواطنين

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«ماذا تفعل عند الإحساس بزلزال؟».. «البحوث الفلكية» توجه نصائح للمواطنين «ماذا تفعل عند الإحساس بزلزال؟».. «البحوث الفلكية» توجه نصائح للمواطنين

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قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن منطقة شرق البحر المتوسط معروف عنها أنها منطقة نشاط زلزالي، موضحا أن زلزال كريت اليوم شعر به بعض سكان عدد من المحافظات المصرية لمدة لم تتجاوز 10 ثواني.

وتابع القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الهزة الأرضية التي ضربت كريت شعر بها سكان القاهرة أكثر من الدلتا والإسكندرية.

وأكد أن زلزال كريت اليوم كان عميقًا ووصل إلى 65 كم ما أدى إلى الإحساس به في بعض المحافظات المصرية.

وأوضح أن كان هناك تابعين بقوة 3.4 ريختر ما جعلهما غير محسوسين في ، مضيفا أن درجة إحساس المواطن بالزلزال تعتمد على بعده من المركز وعمق الزلزال نفسه، حيث إنه لو زلزال اليوم كان سطحيا ما شعر به أحد في مصر.

وأردف: «عند الإحساس بالزلزال يجب على الإنسان أن يثبت مكانه ويتبع تعليمات السلطات المحلية، وعدم التواجد إلى جوار الإكسسوارات أو أشياء ممكن أن تسقط بفعل الهزة التي يحدثها الزلزال».

واختتم قائلا: «توابع زلزال كريت لا زالت مستمرة ولكنها لن تكون محسوسة».

المصرى اليوم

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