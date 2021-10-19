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وزير الرياضة "الفيصل": في النهاية سنسعد بتأهل فريق سعودي للنهائي وتحقيق اللقب بإذن الله

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وزير الرياضة "الفيصل": في النهاية سنسعد بتأهل فريق سعودي للنهائي وتحقيق اللقب بإذن الله وزير الرياضة "الفيصل": في النهاية سنسعد بتأهل فريق سعودي للنهائي وتحقيق اللقب بإذن الله
تمنى التوفيق للهلال والنصر بتقديم مباراة ممتعة

وزير الرياضة

تمنى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، التوفيق وتقديم مباراة ممتعة من فريقي النصر والهلال في ديربي الرياض مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مرسول بارك بالرياض، في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 .

وقال الفيصل عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: "كل الأمنيات بالتوفيق لفريقي النصر والهلال مساء اليوم، وتقديم مباراة ممتعة تعكس واقع رياضتنا وتطورها الذي نعتز به جميعاً".

واستكمل الفيصل: "في النهاية سنسعد بتأهل فريق سعودي للنهائي وتحقيق اللقب بإذن الله".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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