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استشاري مناعة يوضح مدى خطورة «بنج» الأسنان على متلقي لقاح كورونا

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استشاري مناعة يوضح مدى خطورة «بنج» الأسنان على متلقي لقاح كورونا استشاري مناعة يوضح مدى خطورة «بنج» الأسنان على متلقي لقاح كورونا

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قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه لا توجد أي علاقة بين الحصول على لقاح كورونا وبنج الأسنان الموضعي، موضحًا أن هناك فرق بين البنج الموضعي والبنج الكلي، مشددًا على ضرورة الفصل بين إجراء أي عملية جراحية يتم تناول بنج كلي فيها وبين لقاح كورونا أسبوعين؛ لكون البنج الكلي يقلل من التفاعل المناعي بما يؤدي لتقليل كفاءة المصل وتقليل الأجسام المضادة التي تتكون.

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، الثلاثاء، أن حتى الآن ملتزمة بالتطعيم بلقاح كورونا لأكثر من 18 سنة، ولكن سيتم النزول بالسن تدريجيًا للوصول لـ 12 سنة طبقًا للتوصيات، مشيرًا إلى أن مصر حتى الآن ملتزمة بعدم تطعيم الحوامل والمقبلين على الحمل.

وتابع: «الموجة الرابعة لكورونا أقل حدة من الموجات السابقة لعدة عوامل، تتمثل في أن تحور الفيروس جعله أكثر قدرة على الانتشار وليس الفتك، إلى جانب منظومة اللقاحات التي تقلل بنسبة كبيرة من المضاعفات ونسب الوفيات».

المصرى اليوم

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