الداودي يبحث إنتاج البيوجاز من مخلفات مشروعات الأمن الغذائي في قنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، خلال اجتماع موسع مع وفد الهيئة القومية للإنتاج الحربى ومركز التميز العلمي والتكنولوجي فرص استغلال مخلفات مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا لإنتاج الغاز الحيوى «البيوجاز» بحضور الدكتور محمد نصر مدير إدارة البيئة وأحمد فاروق، مدير مؤسسة الطاقة، والدكتور أحمد شلبي، مساعد رئيس مجلس الإدارة للبحوث الفنية والتطوير، والدكتور طارق عيد، عضو مركز التميز العلمي والتكنولوجي، والدكتورة وردة محمد، مدير عام مشروعات الأمن الغذائي بقنا.

إجتماع البيوجاز بقنا

وأوضح محافظ قنا في بيان، الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى البحث عن حلول جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة وكذا الإستفادة من المخلفات بوصفها موارد يجب استغلالها لإنتاج السماد والطاقة .

إجتماع البيوجاز بقنا

وأضاف أن المحطة لن يقتصر دورها على إنتاج الغاز الحيوى فحسب بل إنها سوف تساهم في إنتاج سماد عضوي (سائل، صلب) نظيف وآمن وغير ضار في استخدامه لتسميد المحاصيل الزراعية المختلفة.

إجتماع البيوجاز بقنا

ومن المقرر أن يقوم وفد مركز التميز العلمى والتكنولوجى صباح غدا بزيارة لمنطقة مشروعات الامن الغذائي بالمعنا للتعرف على أنواع المخلفات الناتجة وكمياتها حتى يتسنى لهم إعداد دراسة وافية يتم الإعتماد عليها في تحديد حجم محطة البيوجاز المزمع تنفيذها وطاقتها الإنتاجية ومساحتها ومدى الجدوى الإقتصادية من المشروع.