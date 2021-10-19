محافظ أسوان يتابع أعمال نظافة وتطهير دورات المياه بالمساجد بعد قرار إعادة فتحها

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تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قيام المسئولين بمديرية أوقاف أسوان بتنفيذ أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير بكافة دورات المياه الملحقة داخل مساجد المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى بإجمالى 2000 مسجد حكومي وأهلى وذلك بعد قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بإعادة فتح دورات المياه في المساجد بدءاً من الغد .

وشدد على ضرورة الإلتزام الكامل بتنفيذ كافة الضوابط والإشتراطات التي تعلن عنها وزارة الأوقاف في هذا الشأن، مع التأكيد على أهمية إرتداء المصلين للكمامة وإحضار المصلى الشخصى والتباعد الإجتماعى وتحقيق المسافة الآمنة، خاصةً أن تنفيذ كافة هذه الإجراءات على الوجه الأكمل يساهم بشكل مباشر في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار كورونا .