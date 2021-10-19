أحمد الفيشاوي: «الأفلام اللي فيها نجوم كتير بتكيف الجمهور»

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أبدى الفنان أحمد الفيشاوي، عن سعادته بالمشاركة في فيلم «قمر 14»، مشيراً إلى أن البطولات الجماعية في جميع الأعمال تلقى إقبالاً كبيراً من الجمهور.

وقال الفيشاوي، خلال ندوة الفيلم التي أقيمت منذ قليل ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدروته الـ5: «بحب أشارك في أفلام البطولات الجماعية لأنها بتبقى ممتعة للناس».

وتابع: «أظن أن الأفلام اللي فيها نجوم أكتر بتكيف الجمهور أكتر».

تدور قصة «قمر 14»، حول 5 حكايات مختلفة بطولة غادة عادل، كريم فهمي، عارفة عبدالرسول، ومحمد مهران، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، محمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، خالد النبوي، وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.