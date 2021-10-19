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حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي .. الإفتاء تجيب

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حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي .. الإفتاء تجيب حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي .. الإفتاء تجيب

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ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه ما حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي.

قال الشيخ أحمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للفرد أن يأخذ تمويل لزيارة الرسول أو عمل عمرة لان هذا يندرج تحت بند المنفعة.

وأضاف «وسام» خلال رده على سؤال “ ما حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي ” عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ان هذا لا يسمى قرض بل هذا تمويل وذلك لأن القرض يكون تحت مسمى العطف والشفقة، ولكن البنوك ليست مؤسسات خيرية، وبالتالي فهو لا يسمى قرض بل يسمى تمويل وهو جائز لا شيء فيه.

المصرى اليوم

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