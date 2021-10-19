هل يجوز للأرملة الذهاب إلى لأفراح خلال فترة العدة ؟ الإفتاء تجيب

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ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “هل يجوز للأرملة الذهاب إلى الأفراح في فترة العدة علما «بانها كانت منفصلة جسديا عن زوجها قبل الوفاة».

ومن جانبه قال الشيخ أحمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن عدة المراة الأرملة هي أربعة شهور وعشرة أيام ولا يجوز للأرملة المبيت أو التزين أو إظهار أي نوع من أنواع الفرح قبل العدة .

وأوضح «وسام» خلال رده لى سؤال “هل يجوز للأرملة الذهاب إلى الأفراح في فترة العدة علما بانها كانت منفصلة جسديا عن زوجها قبل الوفاة أن الحفل سيكون لأبنة أختها ” عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على موقع الفيس بوك أنه لا يجوز حضور الأفراح إلا في الضرورة وشرط إلا تتزين أو لا تتعدى شرط المبيت خارج المنزل .