أخبار عاجلة

لحظات مُرعبة عاشها الركاب.. انفجار إطارات طائرة مصرية في المدينة المنورة -
الانضباط تخاطب الطائي : احتجاجكم تجاه لاعب الأهلي "النقاز" مرفوض -
وزير الخارجية يناقش العلاقات الإستراتيجية السعودية الأمريكية وسُبل تعزيزها مع "بلينكن" -
المملكة تودع 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني دعمًا للحكومة الباكستانية -
غير ربحية.. وزير التعليم يشهد توقيع 3 اتفاقيات مهمة في الطاقة المتجددة والطهي و"التجزئة" -
بالفيديو.. تطوير 14 مركزًا صحيًّا ليعكس الهوية الجديدة بصحة جازان -
بعد تعرضها لوعكة صحية.. محطات في حياة وزيرة الصحة هالة زايد (بروفايل) -
لم تتأثر بعوامل خارجية.. «البيئة»: جودة الهواء فيما يخص «ثاني أكسيد الكبريت» في الوضع الطبيعى -
رئيس المحكمة الدستورية: الطوارئ كانت تقف عقبة أمام الاستثمارات الأجنبية -
شعراوي يتابع انطلاق جلسات التشاور حول مشروعات التنمية المحلية بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هل يجوز للأرملة الذهاب إلى لأفراح خلال فترة العدة ؟ الإفتاء تجيب

Print
هل يجوز للأرملة الذهاب إلى لأفراح خلال فترة العدة ؟ الإفتاء تجيب هل يجوز للأرملة الذهاب إلى لأفراح خلال فترة العدة ؟ الإفتاء تجيب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “هل يجوز للأرملة الذهاب إلى الأفراح في فترة العدة علما «بانها كانت منفصلة جسديا عن زوجها قبل الوفاة».

ومن جانبه قال الشيخ أحمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن عدة المراة الأرملة هي أربعة شهور وعشرة أيام ولا يجوز للأرملة المبيت أو التزين أو إظهار أي نوع من أنواع الفرح قبل العدة .

وأوضح «وسام» خلال رده لى سؤال “هل يجوز للأرملة الذهاب إلى الأفراح في فترة العدة علما بانها كانت منفصلة جسديا عن زوجها قبل الوفاة أن الحفل سيكون لأبنة أختها ” عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على موقع الفيس بوك أنه لا يجوز حضور الأفراح إلا في الضرورة وشرط إلا تتزين أو لا تتعدى شرط المبيت خارج المنزل .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبر «الإنترنت المظلم».. سقوط شبكة عالمية لتجارة المخدرات والسلاح بكافة أنحاء العالم

عبر «الإنترنت المظلم».. سقوط شبكة عالمية لتجارة المخدرات والسلاح بكافة أنحاء العالم

ضبط صاحب مستودع ينقل الغاز من الأنابيب المنزلية إلى التجارية للاستفادة بفارق السعر

ضبط صاحب مستودع ينقل الغاز من الأنابيب المنزلية إلى التجارية للاستفادة بفارق السعر

وفد الايفاد يشيد بمشروع الهيدروبونك بمركز مطوبس

وفد الايفاد يشيد بمشروع الهيدروبونك بمركز مطوبس

رئيس المحكمة الدستورية العليا يوضح أهمية إلغاء مد العمل بحالة الطوارئ

رئيس المحكمة الدستورية العليا يوضح أهمية إلغاء مد العمل بحالة الطوارئ