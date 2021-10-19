أبو جريشة: لن أتخلى عن الإسماعيلي..وطلبنا مواجهة الأهلي في الإسماعيلية

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أكد على أبوجريشة، رئيس اللجنة الفنية السابق بالنادي الإسماعيلي، انه تولى المسئولية في ظروف صعبة إلا أن صبر ودعم الجماهير كانت سببا في تخطى هذه المرحلة بالرغم من النتائج السلبية.

وقال على ابو جريشة، في مؤتمر صحفى :«اللجنة الفنية تولت المسؤولية في ظروف صعبة»، مضيفا:«المدرب البوسني دراجان يوفيتش، الذي كان يتولى تدريب الفريق، مدرب ممتاز ولكنه سئ الحظ، وقررنا التعاقد مع ايهاب جلال، لأنه ليس غريبًا على الإسماعيلى وتعهدنا بعد الخسارة من سيراميكا كليوباترا على الهدوء لتصحيح المسار والثقة كانت سببا في إنطلاقة الدور الثانى في الموسم الماضي».

وأضاف :«نود أن نشكر المهندس محمود عثمان الذي ساندنا من أول لحظة وكانت البداية بتخفيف الضغوط على اللاعبين بجانب صفقات يناير التي انسجمت سريعا لأنهم حصلوا على جانب كبير من التقدير».

وتابع :«أسباب عديدة أدت إلى تراجع مستوى الإسماعيلى على رأسها بيع النجوم وهو ما صعب من فرصة الناشئين، والتغيير الفنى مبكرا بعد ثلاث لقاءات كان سببا في أزمة الفريق بالإضافة إلى النواحى المالية التي أثرت بشكل كبير على الأندية الشعبية بصفة عامة».

واكمل :«لم نترك النادى في وقت صعب لان هناك جهاز فنى محترم ولاعبين متميزين بجانب مجلس إدارة جديد سيكون لديه أفكاره الخاصة ولن أبعد عن الإسماعيلى وطالبت من أحمد دياب رئيس رابطة الأندية بوضع أسس للمسابقة وتطبيق مبدأ المنافسة باللعب مع الأهلى في الإسماعيلية وارسلنا فاكسا بذلك».