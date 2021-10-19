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تأجيل محاكمة 84 متهما في «شغب سمالوط» إلى 19 ديسمبر

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تأجيل محاكمة 84 متهما في «شغب سمالوط» إلى 19 ديسمبر تأجيل محاكمة 84 متهما في «شغب سمالوط» إلى 19 ديسمبر

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أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، الثلاثاء، جلسات إعادة محاكمة 84 متهما، سبق معاقبتهم بالسجن المشدد بين المؤبد و3 سنوات سجن، لتورطهم في أحداث شغب مركز شرطة سمالوط، والمعروفة إعلاميا بـ«ملحق سمالوط»، إلى 19 ديسمبر المقبل، لعرض الصور على لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

استعرضت هيئة المحكمة، قراراتها السابقة، وناقشت طلبات دفاع المتهمين، وأقوال شهود الإثبات والنفي.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكما عام 2016 في القضية رقم 7075 لسنة 2015، والمقيدة برقم 435 لسنه 2015 شمال المنيا، بمعاقبة المتهمين، بأحكام تتراوح ما بين 15 سنه إلى المؤبد، لتورطهم في أحداث شغب مركز شرطة سمالوط، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، وعقب القبض على المتهمين، قاموا بإعادة إجراءات محاكمتهم .

المصرى اليوم

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