تفاصيل قرار رئيس الوزراء بحظر دخول المواطنين «غير المطعمين» أي منشأة حكومية

كما نص القرار في مادته الثانية على حظر دخول المواطنين إلى مقار الجهات السابقة إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، وذلك بدءا من 1 ديسمبر المقبل.

وأشار القرار في مادته الثالثة إلى السماح بفتح دورات المياه بكل دور العبادة قبل اداء الصلوات على أن يتم غلقها عقب انتهاء الصلاة.