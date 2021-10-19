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"التعليم": تأجيل العودة الحضورية للطلاب الأقل من 12 عامًا حفاظًا على سلامتهم

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"التعليم": تأجيل العودة الحضورية للطلاب الأقل من 12 عامًا حفاظًا على سلامتهم "التعليم": تأجيل العودة الحضورية للطلاب الأقل من 12 عامًا حفاظًا على سلامتهم
الوزارة قالت إنها تواصل جهودها لتقديم التعليم عن بُعد لهذه الفئة العمرية

كشف المتحدث الرسمي للتعليم العام عن تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عامًا، المقررة في 31 أكتوبر 2021، إلى حين استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة؛ وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة أُسرهم.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث أن وزارة التعليم ستواصل جهودها في تقديم التعليم عن بُعد لهذه الفئة العمرية، من خلال منصة "مدرستي" للمرحلة الابتدائية، ومنصة "روضتي" لمرحلة رياض الأطفال.

وأشار إلى تكامل الجهود بين وزارتَي التعليم والصحة في انتظام العملية التعليمية لطلبة المرحلتَين المتوسطة والثانوية ممن أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، وما تحقق من تطبيق للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من "وقاية"، بما أسهم في حماية الطلاب والطالبات، والحفاظ على سلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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