محافظ أسوان: منع دخول الموظفين غير المطعمين ضد كورونا من منتصف نوفمبر المقبل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعليماته للمسئولين بضرورة الإلتزام بما أقرته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق لقاح كورونا إلى مقر عمله أو التسجيل على الموقع الرسمي التابع لوزارة الصحة، بدءًا من منتصف نوفمبر المقبل، الذي يتوازى مع عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية وتقديم أي خدمات له إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح اعتباراً من أول ديسمبر المقبل.

وبحسب بيان، الثلاثاء، ناشد المحافظ جموع المواطنين بسرعة تلقى التطعيم بلقاحات كورونا، ولاسيما بعد زيادة الفرق المتحركة من 6 إلى 41 فرقة متحركة بمختلف المراكز والمدن والمواقع الخدمية، علاوة على 11 مركز ثابت منها 4 مراكز للمسافرين إلى الخارج.