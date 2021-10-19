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شارك الدكتور محمد عمر جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي عقد اليوم، والذي خُصص لتقييم مدى التزام المجلس بتنفيذ برنامجه المقرر للعام 2020/ 2021.

وأثنى السفير المصري في مداخلته على جهود الدول الأعضاء وسكرتارية المجلس في تنفيذ ولايته خلال تلك الفترة، مؤكدا ضرورة المتابعة والتقييم الموضوعي لنتائج عمل المجلس في مختلف القضايا التي يتناولها ذات الصلة بأجندة السلم والأمن في القارة، فضلا عن التأكيد على الحاجة لدعم عمل سكرتارية المجلس بالموارد المالية والبشرية اللازمة لقيام المجلس بالمهام المنوط بها علي أكمل وجه.