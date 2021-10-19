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حقيقة وجود فواصل في كوبرى كلابشة الجديد بأسوان

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حقيقة وجود فواصل في كوبرى كلابشة الجديد بأسوان حقيقة وجود فواصل في كوبرى كلابشة الجديد بأسوان

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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندس عيد كرومر مدير عام المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان، بإعداد تقرير فنى هندسي عن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود فواصل في محور وكوبري كلابشة الجديد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه الإشاعات.

وكشف كرومر في تقريره أنه لا صحة لهذه الإشاعات، حيث اعتقد البعض حدوث شرخ في الكوبري، ولكن قيام بعض الأشخاص أكثر من مرة بفك وسرقة الصاج المعدني المغطى للأرصفة والكوبستات الجانبية أدى لظهور الفاصل بين الخرسانات، وهو الذي توازى مع سرقة العلامات الإرشادية والعواكس، مؤكداً الضرورة الهندسية لوجود فواصل التمدد لإعطاء الحرية لجسم الكوبرى فى الحركة نتيجة لتمدد وانكماش الخرسانة وحديد التسليح فى درجات الحرارة العالية والمنخفضة.

وأوضح أن هذه الفواصل يتم تنفيذها بكامل عرض الكوبري فى الجزء العلوى للحارات المرورية والأرصفة والجزيرة الوسطى والكوبستات الجانبية، كما يتم تركيب فاصل نيوبرين للحارات المرورية، بجانب تركيب صاج من المعدن للأرصفة والكوبستات الجانبية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ الفاصل بعرض 10سم فى فصل الصيف ويزيد عرض الفاصل فى الشتاء نتيجة إنخفاض درجة الحرارة.

المصرى اليوم

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