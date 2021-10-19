أزمة إنسانية في جنوب السودان

صرح عرفات جمال، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنوب السودان، الثلاثاء، بأن الفيضانات المدمرة التي شهدتها البلاد تسببت في أزمة إنسانية، حيث أدت إلى إلحاق أضرار بما لا يقل عن 700 ألف شخص. قد غمرت المياه الكثير من المناطق التي كانت تشهد جفافا في السابق، مما جعل التربة غير قادرة على امتصاص الماء. وتسببت الفيضانات في تقطع سبل كثيرين على الجزر، بينما ظل آخرون يكافحون وسط المياه لأيام، للوصول إلى أراض مرتفعة. بينما تسبب المنسوب المرتفع للمياه في غرق ماشية وتدمير أراض زراعية. وأوضح «جمال» أن جنوب السودان، الذي يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة، معتاد الفيضانات، إلا أنه لفت إلى أنها أصبحت أكثر تواترا وأشد حدة، لأن الاحتباس الحراري يؤدي إلى تكرار موجات الطقس المتطرفة.