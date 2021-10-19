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التعليم تكشف سبب تأجيل العودة الحضورية لمن هم أقل من 12 عاما

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التعليم تكشف سبب تأجيل العودة الحضورية لمن هم أقل من 12 عاما التعليم تكشف سبب تأجيل العودة الحضورية لمن هم أقل من 12 عاما
كشف المتحدث الرسمي للتعليم العام عن تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاما والمقرر في 31 أكتوبر 2021 وذلك إلى حين استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم.

وأوضح المتحدث أن وزارة التعليم ستواصل جهودها في تقديم التعليم عن بعد لهذه الفئة العمرية من خلال منصة "مدرستي" للمرحلة الابتدائية ومنصة "روضتي" لمرحلة رياض الأطفال.

وأشار إلى تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة في انتظام العملية التعليمية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ممن أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا وما تحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من "وقاية" بما أسهم في حماية الطلاب والطالبات والحفاظ على سلامتهم.


الوطن السعودية

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